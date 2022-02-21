Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с главой Республики Калмыкия Бату Хасиковым. В ходе встречи обсудили инфраструктурное развитие, в том числе предложения по развитию водоснабжения.

«Республика Калмыкия – это один из самых засушливых регионов России, обеспеченность жителей водой из центральной сети остается на низком уровне. Мы рассматриваем разные варианты для повышения доступности и качества воды в Калмыкии, в том числе через предоставление инфраструктурного бюджетного кредита на строительство инженерных коммуникаций», – подчеркнул Министрстроительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

В рамках встречи обсудили возможные варианты решения вопроса обеспечения жителей республики чистой водой. Одним них является использование воды из источника пресной воды – реки Волги. Строительство водопровода позволит обеспечить качественной пресной водой более 50% граждан, в том числе в самых засушливых центральных районов Республики, обеспечить существенный рост социально-экономического развития, а также не допустить роста тарифа и нагрузки на бюджет из-за его субсидирования.

«Благодарю Ирека Энваровича за вариативность и помощь в поиске оптимального решения проблемы водоснабжения Калмыкии. По мнению многих экспертов, водопровод из Волги является возможным стратегическим решением, которое не приведет к удорожанию воды и сохранит экологию», - отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков. «Нам также важно комплексно обновлять инфраструктуру в ЖКХ республики. Модернизации инженерных сетей необходима для роста качества коммунальных услуг и развития экономики Калмыкии», - подчеркнул Хасиков.

Для развития инфраструктуры микрорайона «Молодежный» города Элисты региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит. Средства будут направлены в том числе на строительство инженерных сетей и коммуникаций по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению, а также строительство двухполосной автодороги протяженностью 2,4 км иприобретение 10 автобусов для обеспечения общественного транспорта, строительство парковой зоны и рынка.

Кроме того, по итогам 2021 году в Республике Калмыкия полностью завершены запланированные мероприятия по федпроекту «Чистая вода».