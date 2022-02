Рады представить вашему вниманию тридцатый выпуск рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Материалы выпуска №30:

В 2022 году в восьми регионах РФ откроется более 500 ЭЗС

В рамках реализации стратегической инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» в 2022 году в восьми регионах РФ откроется более 500 электрозаправочных станций (ЭЗС). По каждому из регионов разработана карта размещения ЭЗС. #электромобили #новости_энергетики #ЭЗС

В пилотном режиме будут создаваться системы заправок в Московской, Ленинградской, Нижегородской областях, Краснодарском крае, на Сахалине, в Республике Татарстан, а также в Крыму и Севастополе (на трассе М-4 «Дон»). К стимулированию спроса на электромобили подключены действующие программы льготного автокредитования и автолизинга.

Читать далее: ссылка.

Продажи аккумуляторных электромобилей в Европе превысили продажи дизельных машин

Продажи аккумуляторных электромобилей в Европе (с учетом Великобритании) в декабре 2021 г. впервые превысили продажи автомобилей с дизельным двигателем: 176 тыс. ед. EV против 160 тыс. ед. дизельных авто, согласно оценкам автоаналитика Матиаса Шмидта для The Financial Times.

Издание подчеркивает, что бум электромобилей в значительной степени был вызван щедрыми госсубсидиями и жесткими ограничениями выбросов в рамках климатических политик стран.

Помимо этого, в некоторых странах прекращаются налоговые льготы на дизтопливо. В частности, The Financial Times отмечает, что правительство Германии собирается пересмотреть целесообразность налоговых льгот на дизель, которые были введены после нефтяного эмбарго ОПЕК 1973 г.

Читать далее: ссылка.

Boeing инвестирует $450 млн в разработчика летающих такси Wisk Aero

Boeing инвестирует $450 млн в разработчика летающих такси Wisk Aero, которая скромно позиционируется как ведущая компания Advanced Air Mobility. Инвестиции направят на развития самолета Wisk eVTOL 6-го поколения, первого в истории кандидата на сертификацию автономного, полностью электрического, пассажирского самолета в США.

Планы компании не менее амбициозны позиционирования. Компания отмечает, что в течение пяти лет после сертификации своего самолета 6-го поколения Wisk намеревается эксплуатировать один из крупнейших в отрасли парков самолетов AAM eVTOL. В этот период Wisk ожидает около 14 миллионов рейсов в год, что позволит сэкономить время более чем 40 миллионам человек в 20 городах. И все это с нулевым уровнем выбросов.

Источник: ссылка.

Идея электромобилей, питаемых от бортовых солнечных батарей, набирает обороты

Группа исследователей фотоэлектрических систем из Стэнфордского университета (США) разработала новую формулу, которая позволит создать электромобиль, питаемый от солнечной энергии.

Ученые в своем исследовании обратили внимание на несколько новых материалов для солнечных панелей – графен (двумерная форма углерода) и перовскит (синтетический кристаллический материал с уникальными оптическими свойствами).

Другой класс материалов – дихалькогениды переходных металлов (ДПМ), обладающие уникальными электрическими, оптическими и механическими свойствами. ДПМ - это тонкий, монослойный полупроводник, состоящий из переходного металла и халькогена. К халькогенам относятся достаточно известные элементы: кислород, сера, селен, теллур, полоний.

Читать далее: ссылка.

McKinsey: исследование энергоперехода 2022

Исследование компании McKinsey "The net-zero transition: What it would cost, what it could bring", в котором подробно рассматриваются экономические и социальные последствия перехода к нулевым выбросам углерода к 2050 году: правительства и компании во всем мире берут на себя обязательство добиться нулевых выбросов парниковых газов - что же нужно, чтобы реализовать это стремление?

Читать далее: ссылка.

Варианты снижения углеродного следа при выработке электроэнергии на объектах ПАО «Новатэк»

В связи с вводом в Евросоюзе трансграничного углеродного регулирования некоторые экспортно-ориентированные проекты рискуют попасть под углеродный налог. Одним из таких проектов является СПГ-завод ПАО «Новатэк» в посёлке Сабетта. С целью минимизации углеродного налога компания планирует мероприятия по частичной декарбонизации своего производства.

Читать далее: ссылка.

Международные подходы к углеродному ценообразованию

Документ Департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития России, январь 2021 года.

Документ доступен по ссылке.