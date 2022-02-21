Сегодня в Минстрое России состоялась рабочая встреча Министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина с Губернатором Псковской области Михаилом Ведерников. Основными темами обсуждения стали модернизация коммунальной инфраструктуры и реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Псковской области идет подготовка к реализации проекта строительства станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора г. Пскова, благодаря которой вода, подаваемая в систему водоснабжения будет проходить необходимую химическую обработку перед нагреванием, что позволит избежать образования осадка и засорения труб. Обеспечение водой надлежащего качества жителей региона является Поручением Президента РФ.

«В регионе ведется активная работа по обеспечению людей качественной водой, сегодня мы рассмотрели источники дополнительного финансирования для строительства таких проектов. Псковская область принимает участие в федпроекте «Чистая вода», в рамках которого к 2024 году будут реализованы мероприятия, позволяющие улучшить качество воды порядка для 17 тысяч человек», - подчеркнул Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«В этом году продолжается реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях в Великих Луках, строительство очистных сооружений водопровода в Порхове и водозабора в микрорайоне «Псковкирпич». В деревне Родина Псковского района планируется начать возведение станции очистки воды», - добавил Михаил Ведерников.

Кроме того, Губернатор озвучил ряд инициатив по благоустройству городских территорий. А также он выступил с инициативой предоставления субсидии на благоустройство парков в административных центрах субъектов Российской Федерации. В настоящее время эти населенные пункты из-за численности своего населения лишены возможности принимать участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках федпроекта по формированию комфортной городской среды в 2021 году в Псковской области завершена реализация 173 проектов, на текущий год запланировано создание 72 объектов: 30 дворовых и 42 – общественных. Кроме того, в этом году по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут благоустроены набережная в Гдове, а также центральная площадь и сквер Клавы Назаровой в Острове.

На встрече также обсудили вопросы благоустройства объектов социальной инфраструктуры для сохранения идентичности Псковской области, а также сохранение духовного и культурного наследия. Рассмотрели концепцию развития туристического потенциала города Печоры. В частности, восстановление утраченных объектов, озеленение и благоустройство территорий.