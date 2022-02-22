Газовая отрасль должна оставаться важной частью глобальной тенденции по энергетическому переходу, только с помощью природного газа можно достичь климатической нейтральности, сообщил Николай Шульгинов на 6-м Газовом саммите Форума стран-экспортёров газа.

В данный момент мировая энергетика проходит важный и сложный период становления нового долгосрочного тренда на устойчивость и чистоту, отметил Министр.

«От того, какой сейчас будет заложен фундамент, зависит качество жизни всех стран и народов. С одной стороны, мы чётко наблюдаем активизацию климатической повестки, ярким свидетельством которой является успех недавней встречи в рамках КОП-26. С другой, мы живём в период резко возросшей волатильности во всех сегментах традиционной энергетики, одной из её ключевых причин является попытка искусственного снижения использования углеводородов», – подчеркнул Глава российской делегации.

Как следствие, уход от углеводородов, вместе с рядом спекулятивных факторов сыграли немаловажную роль в росте цен на природный газ в Европе, в комбинации с отказом от долгосрочных контрактов это лишило многих покупателей газа защиты от резкого роста цен, продолжил Николай Шульгинов. В этих условиях Россия остаётся ответственным членом мирового энергетического сообщества и стабильным поставщиком энергоресурсов.

«Мы должны руководствоваться потребностями рынка, снабжать его чистой энергией. Газовый сектор, на мой взгляд, является одним из ключевых компонентов успешной реализации наших планов. Несмотря на высокую турбулентность на мировом энергетическом рынке российская газовая отрасль демонстрирует устойчивое развитие. Наши запасы составляют более 75 трлн кубометров природного газа, а добыча достигает более 700 млрд куб метров в год. В части СПГ мы планируем достичь производства до 120 млн тонн к 2030 году», – сообщил Глава российской делегации.

Кроме того, для полного соответствия заявленным целям, в том числе по климатической повестке, российские компании ведут постепенное снижение выбросов метана в атмосферу.