Системный оператор Великобритании National Grid ESO (NGESO) впервые сможет использовать объекты генерации на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для оказания услуг по обеспечению устойчивости национальной энергосистемы, что является решающим шагом на пути к безуглеродной энергосистеме и доведению объема выбросов углекислого газа до нулевого уровня. Теперь ветровые, приливные и солнечные электростанции смогут предлагать услуги по обеспечению устойчивости национальной энергосистемы, которые традиционно предоставлялись синхронными генераторами.

Этот стало результатом внесения изменений – GC0137 – в Сетевой кодекс (Grid Code) Великобритании, устанавливающий технические характеристики объектов генерации подключаемых к электрической сети. Внесенные в Grid Code изменения устанавливают спецификацию для оборудования, «формирующего энергосистему» («grid forming») или для виртуальной синхронной машины (virtual synchronous machine capability), которая позволит операторам британских генерирующих объектов на базе ВИЭ и трансграничных электрических соединений конкурировать в части оказания услуг по обеспечению устойчивости энергосистемы с операторами синхронной генерации (operators of synchronous generation).

После внесения соответствующих изменений в Grid Code заинтересованные стороны могут подготовить свое генерирующее оборудование в соответствии с технической спецификацией для участия в процессе закупки системных услуг, включая услуги по поддержанию статизма и регулированию частоты (providing inertia and frequency support). В настоящее время это осуществляется в рамках исследовательских проектов, реализуемых NGESO – National Grid ESO’s stability pathfinder projects*, целью которых является поиск возможностей для повышения устойчивости национальной энергосистемы.

Устойчивость энергосистемы имеет решающее значение для обеспечения надежного электроснабжения. Включение в «grid forming» позволяет энергоресурсам, подключенным к электрической сети через преобразовательное (converter) оборудование, например, ВИЭ-генерации или трансграничным высоковольтным соединениям постоянного тока, поддерживать устойчивость энергосистемы аналогично обычным синхронным генераторам, напрямую подключенным к передающей сети. Это достигается за счет того, что система управления преобразовательным оборудованием очень быстро реагирует на изменения режимов работы энергосистемы, имитируя реакцию традиционной генерирующей установки.

Внесенные в Grid Code изменения поддерживают постепенный переход от традиционной генерации на ископаемом топливе к ВИЭ-генерации, обеспечивая надежность энергосистемы во время перехода и при этом снижая затраты потребителей и обеспечивая NGESO возможность эффективного управления энергосистемой.

Изменения в Grid Code были одобрены национальным отраслевым регулятором Ofgem 31 января текущего года и официально вступили в силу с 14 февраля 2022 г. NGESO продолжает сотрудничество с группой отраслевых экспертов над предоставлением более подробных рекомендаций по техническим требованиям к оборудованию, чтобы заинтересованные стороны могли в полной мере использовать будущие возможности по участию в оказании и осуществлению закупок соответствующих системных услуг.

Официальный сайт NGESO

* https://www.nationalgrideso.com/future-energy/projects/pathfinders/stability