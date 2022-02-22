Речь идет об участках трасс Р-176 «Вятка» А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М-7 «Волга». К работам приступили в прошлом году, а завершат их ближайшей осенью.

Проектом капитального ремонта участка с 67 по 75 км автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск, который проходит по Звениговскому и Волжскому районам, предусмотрено увеличение количества полос движения с двух до четырех. Существующую дорожную одежду усилят, а новую устроят в границах полосы отвода, где уложат нижний слой асфальтогранулобетона и поверх него еще три слоя асфальтобетона общей толщиной 17 см. Для обеспечения водоотвода отремонтируют и удлинят водопропускные трубы. Обновят также пересечения, примыкания и покрытие площадки отдыха на 74-м км. На участке установят 8,5 км оцинкованного барьерного ограждения, 1,5 км линий электроосвещения и дорожные знаки, а также нанесут разметку термопластиком. Возле поселков Илеть и Кичиер отремонтируют и обустроят четыре остановочные площадки и пешеходные тротуары к ним.

В рамках капитального ремонта участка (км 31+500 – км 40+500) трассы Р-176 «Вятка» в Звениговском районе дорожникам предстоит усилить дорожную одежду методом холодной регенерации и увеличить количество полос движения с двух до четырех в границах существующей полосы отвода. Покрытие уложат в два слоя из асфальтобетонной смеси, подобранной с учетом особенностей климата и уровня интенсивности движения. Проектом также предусмотрен капитальный ремонт и удлинение шести водопропускных труб. Приведут в порядок пересечения и примыкания с устройством переходно-скоростных полос. Установят около 7,5 км осевого двустороннего ограждения на разделительной полосе. Возле деревни Кокшамары отремонтируют и обустроят две остановочные площадки и наземный пешеходный переход с освещением, а также приведут в порядок пешеходные тротуары.