Высокоэффективная система очистки воды Высокоэффективная система очистки воды Природоподобные технологии

Проекты Национального исследовательского университета НИУ «МЭИ» вошли в число победителей Международного конкурса качества инноваций «Quality Innovation Award 2021» .

Награда за инновации в области качества была организована в 15-й раз. Участниками конкурса стали инновационные проекты из Китая, Чехии, Эстонии, Венгрии, Индии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Южной Африки, Сербии, Испании, Швеции и других стран-участников конкурса.

Всего в конкурсе участвовало 516 инноваций в 8 номинациях, и 25 лучших были отмечены наградами или призами. Из-за пандемии COVID-19 традиционная церемония награждения была отложена и будет проведена в апреле 2022 года партнёрской организацией QIA в России — Всероссийской Организацией Качества в НИУ «МЭИ».

Победители Премии в каждой категории прошли строгую оценку проектов, основанную на их новизне, удобстве использования, обучении, ориентации на клиента и эффективности. В этом году в конкурсе приняло участие три проекта из НИУ «МЭИ». Два проекта университета были отмечены призами Премии – один проект получил высшую оценку в своей номинации и один проект стал призером. Это лучшие достижения российских проектов за всю историю участия в конкурсе.



Ниже приводятся данные о проектах НИУ «МЭИ», отмеченных высшими наградами.

В номинации «Инновации в бизнесе (крупные компании)» победителем признан совместный проект НИУ «МЭИ» и компании АО «Ионообменные технологии» на тему: «Высокоэффективная система очистки воды питьевого качества для подпитки теплосети открытого типа». Руководитель проекта от НИУ «МЭИ» — заведующий кафедрой теоретических основ теплотехники, к.т.н., Константин Орлов. Впервые было предложено использовать нанофильтрацию (НФ) для получения подпиточной воды теплосети открытого типа, что приводит к сокращению эксплуатационных затрат и снижению себестоимости обработанной воды по сравнению, как с традиционными технологиями, так и с обратным осмосом, а также к получению воды более пригодной для питьевых целей по сравнению с пермеатом обратного осмоса.

В номинации «Потенциальные инновации»» призером стал проект Национального исследовательского университета «МЭИ» на тему: «Автономный источник энергии на базе микрогидроэлектростанций с использованием принципов природоподобных технологий». Руководитель проекта — заведующий кафедрой гидродинамики и гидравлических машин д.т.н., Александр Волков. Высокоэффективные гидротурбины для автономных источников энергии с лопастной системой, спроектированные с использованием принципов строения «китового плавника» и «акульих жабр», обеспечивают повышение КПД и надежности гидроагрегатов.