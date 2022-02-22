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22 февраля 2022, 17:20
Рубрика: За рубежом
Метки: СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2, Nord Stream 2, ГАЗПРОМ, ГАЗОПРОВОД, ГЕРМАНИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: ТАСС
Федеральное сетевое агентство ФРГ может продолжить сертификацию оператора "Северного потока - 2" только при условии, что Минэкономики Германии придет к выводу об отсутствии угрозы для энергобезопасности страны в выдаче разрешения на запуск газопровода. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель регулятора.
"Сертификация оператора "Северного потока - 2" нуждается в положительной оценке Минэкономики", - отметил он. По его словам, ведомство должно прийти к заключению, что "для безопасности снабжения нет угрозы". "Ее пока нет. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать компанию. Эксплуатация трубопровода без сертификации была бы противозаконной", - подчеркнул представитель агентства.
Ранее во вторник канцлер Германии Олаф Шольц заявил об остановке процесса сертификации газопровода "Северный поток - 2" после решения Москвы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам 21 февраля объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Это произошло после резкого нарастания напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение в Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.
Фото: © Sean Gallup/Getty Images
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