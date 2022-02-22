СПЕЦКАБЕЛЬ поздравляет с Днем защитника Отечества!

Для предприятия и всей кабельной промышленности в целом этот праздник является важным. Напомним, завод «Спецкабель» занимается разработкой и производством кабельной продукции для нужд Министерства Обороны Российской Федерации . Сотрудники выполняют опытно-конструкторские работы, в том числе в инициативном порядке, разрабатывают и выпускают новые виды кабелей.

В числе продукции военного назначения «Спецкабель» поставляет кабели для подводных лодок и кораблей, Военно-морского флота, ракетно-космической техники, авиации, объектов ВКС и т. д. Запущена в серийное производство кабельная продукция для передачи данных и электропитания напряжением до 1000 В – в огнестойком исполнении. «Спецкабель» получил более полутора десятков патентов на изобретения и полезные модели. Многие изделия включены в перечень электрорадиоизделий (МОП 44 001.017), разрешенных к применению в ВВТ.