СПЕЦКАБЕЛЬ поздравляет с Днем защитника Отечества!

Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
22 февраля 2022, 14:30
Рубрика: Компании
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Для предприятия и всей кабельной промышленности в целом этот праздник является важным. Напомним, завод «Спецкабель» занимается разработкой и производством кабельной продукции для нужд Министерства Обороны Российской Федерации. Сотрудники выполняют опытно-конструкторские работы, в том числе в инициативном порядке, разрабатывают и выпускают новые виды кабелей.
В числе продукции военного назначения «Спецкабель» поставляет кабели для подводных лодок и кораблей, Военно-морского флота, ракетно-космической техники, авиации, объектов ВКС и т. д. Запущена в серийное производство кабельная продукция для передачи данных и электропитания напряжением до 1000 В – в огнестойком исполнении. «Спецкабель» получил более полутора десятков патентов на изобретения и полезные модели. Многие изделия включены в перечень электрорадиоизделий (МОП 44 001.017), разрешенных к применению в ВВТ.
Этих достижений не было бы без многочисленных коллег и партнеров предприятия. Друзья, спасибо за ваш труд. Примите поздравления с Днем защитника Отечества! Желаем отличного здоровья, профессиональных достижений, новых свершений и успехов во всех начинаниях, достойной награды, поддержки и понимания родных и близких – пусть они будут для вас надежной опорой на долгие годы! Ценим наше сотрудничество, и пусть оно будет проходить исключительно в мирное счастливое время! Будем и дальше совершенствоваться ради общих целей.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter