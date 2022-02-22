Мост длинной 72 метра возводится на трассе Толоконцево — Могильцы. Искусственное сооружение будет состоять из четырех алюминиевых пролетов по 18 метров каждый. В конструкции моста используются ортотропные плиты из алюминиевого сплава 6082Т6, которые способны выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. На мосту планируется установить датчики, отслеживающие в реальном времени состояние основных элементов конструкции. На данный момент уже забиты первые сваи для будущего моста. Переправу планируется открыть для движения в 2024 году.

«Конструкция у моста из алюминиевых сплавов получается легкой, поэтому сборка и установка занимает всего несколько часов. Такой мост в дальнейшем практически не требует эксплуатационных затрат, в отличие от стальных мостов, которым необходимо регулярное восстановление антикоррозийного покрытия»,- сообщил заведующий научно-исследовательской лабораторией НИУ МГСУ, профессор Андрей Коргин.