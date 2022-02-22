Земляные работы стартовали на площадке в створе ул. Архангельской, где разместится общественное пространство с открывающейся перспективой на новый мост через реку Шексну. Место строительства Губернатор Олег Кувшинников посетил вместе с представителями профильного Департамента, Мэрии Череповца, дорожными строителями и мостостроителями сегодня. Глава региона проконтролировал исполнение поручений, поставил новые задачи городским властям и приоткрыл планы по торжественному пуску объектов.

Обустройство смотровой площадки началось с подготовки территории к прокладке инженерных коммуникаций. Подрядчик приступил к устройству ливневой канализации, затем проложит кабели для монтажа подсветки и освещения, на завершающем этапе брусчатку светлого и темного тонов выложат в виде волны, по периметру выполнят озеленение. Общая площадь фотозоны составит порядка семи тысяч квадратных метров.

Также предстоит заложить фундаменты и подготовить основания для размещения арт-объектов. Напомним, концепция фотозоны одобрена Архитектурным советом Череповца. Центральное место займет композиция в виде миниатюры Архангельского моста протяженностью 40 метров шириной 3 метра с шестиметровыми пилонами.

«Рядом разместится подсвеченная надпись «Череповец». На входе в фотозону появится стела, на которой запечатлен момент принятия решения о строительстве Архангельского моста, у мини-моста – стела с указанием характеристик и технических особенностей нового мостового сооружения, – доложил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. – Композиции будут подсвечены, светодиоды встроят в тротуарную плитку. По всей площади фотозоны смонтируют 15 светильников».

По поручению Губернатора вблизи смотровой площадки проработаны места размещения трех парковок. Безопасность доступа к объекту обеспечат с помощью регулируемых пешеходных переходов. Завершить все работы планируют в июле.

«Решение о строительстве фотозоны принято для того, чтобы жители и гости Череповца смогли лучше рассмотреть новое мостовое сооружение, ощутить его масштаб и красоту. На фоне миниатюры моста можно будет сделать красивые фотоснимки. А сама композиция будет напоминать, что мост построен лучшими мостостроителями страны», – отметил Олег Кувшинников.

В августе на смотровой площадке состоится церемония торжественного открытия Архангельского моста. По словам главы региона, здесь будет смонтирована сцена, зрителей разместят со стороны ул. Архангельской, а в фотозоне примут делегации почетных гостей из федерального центра.

«По случаю грандиозного для нашего региона и всей страны события, мы торжественно зажжем подсветку нового моста, организуем концерт с фейервеком. Приблизительно с 14.00 до 21.30 улицы Архангельская и Белинского будут перекрыты», – поделился Губернатор.

В связи с этим глава региона поручил предусмотреть подъезд к жилым домам, расположенным вблизи смотровой площадки.

Посещение территории фотозоны завершило рабочий визит Олега Кувшинникова в Череповец. Ключевым поводом стало окончание сборки центрального пролетного строения Архангельского моста.