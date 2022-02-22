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В Алтайском крае с двух до четырех полос расширят около 40 км Чуйского тракта

В Алтайском крае с двух до четырех полос расширят около 40 км Чуйского тракта

22 февраля 2022, 15:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Карта объектов

Карта объектов

Работы на 20 километрах завершат до конца текущего года, оставшиеся 19 — введут в строй в 2023-м.

Речь идет об участке в Тальменском районе, от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (км 135 – км 143). Встречные потоки на разделят барьерным ограждением, для съезда к объекту дорожного сервиса организуют разворотные петли с переходно-скоростными полосами. Аналогичные работы начнутся в Первомайском районе возле садоводческого товарищества «Огоньки» (км 230 – км 234) и в Косихинском – от поворота на райцентр в сторону Бийска (км 243 – км 250). Завершить все три объекта планируется до конца 2023 года.

Работы по увеличению количества полос движения продолжатся еще на четырех участках, ввод в эксплуатацию которых намечен на этот год. Два объекта расположено в Тальменском районе: возле населенного пункта Красный Боец (км 143 – км 150), а также у села Озёрки и одноименной станции (км 173 – км 183). Еще два – на маршруте от Барнаула к Республике Алтай: после развязки возле Новоалтайска (км 212 – км 216) и перед Бийском (км 341 – км 345). Кроме того, к летнему сезону будет открыто движение по участку, построенному в 2021-м (км 216 – км 223). Таким образом, в районе двух крупнейших городов Алтайского края — Барнаула и Бийска — до конца 2022 года будет решена проблема пропуска большого транспортного потока, что особенно актуально во время туристического сезона.

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Источник: Росавтодор

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