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Энергоснабжение от "Россети Северный Кавказ" получили жители новых улиц в Грачевском муниципальном округе Ставрополья

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» электрифицировали в населенных пунктах Грачевского муниципального округа новые домовладения.

Сегодня более 100 новосёлов по улицам Солнечная в селе Старомарьевка и Подгорная в селе Грачёвка обеспечены надежным и качественным энергоснабжением. Комплекс мероприятий по технологическому присоединению к электросетям компании новых потребителей включал в себя строительство в населенных пунктах двух линий электропередачи классом напряжения 0,4 кВ.

«В целом энергетики Грачевских РЭС установили 25 железобетонных опор и провели подвес самонесущего изолированного провода (СИП) общей протяженностью более полукилометра», - отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.

Отметим, что применение современного провода существенно повышает надёжность энергоснабжения населения, уменьшает потери электроэнергии при передаче на дальние расстояния, минимизирует риск несчастных случаев. Благодаря положительным свойствам изоляции и механической прочности проводов СИП обеспечивается большая эффективность работы энергообъектов в зимних условиях.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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