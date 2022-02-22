 
Инвестиции (проекты)

По проектам "Ленгипротранса" на линии Мга — Сонково — Дмитров построят три новых разъезда

По проектам Ленгипротранса на линии Мга — Сонково — Дмитров построят три новых разъезда

22 февраля 2022, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ГК 1520, РЖД
Отрасль: Строительство 
Источник: ГК 1520

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
291

АО «Ленгипротранс» (входит в Группу компаний 1520) получило положительные заключения Главгосэкспертизы России по проектам строительства трех новых разъездов на Московской железной дороге. Реализация проектов увеличит пропускную способность участка Мга — Сонково — Дмитров и оптимизирует грузопоток в адрес портов Финского залива.

Проектная документация включает строительство разъезда Орудьево на перегоне Каналстрой — Вербилки, разъезда Власово на перегоне Вербилки — Талдом и разъезда Лебзино на перегоне Талдом — Савелово. 

На каждом из объектов планируется выполнить укладку нового приемо-отправочного пути, строительство поста ЭЦ и оборудование разъезда микропроцессорной централизацией МПЦ-ЭЛ, реконструкцию участка главного пути в границах проектируемого разъезда. Также предусмотрены реконструкция контактной сети, строительство пункта обогрева монтеров пути, установка шумозащитных экранов, строительство подъездных автомобильных дорог к разъездам.

Все разъезды оснастят двумя высокими пассажирскими платформами, на которых установят пандусы для доступа маломобильных граждан. 

Новые разъезды и строительство вторых путей на участке Мга — Сонково — Дмитров позволят участку принять избыточный поездопоток с линии Бабаево — Волховстрой — Мга, а при необходимости — стать «дублером» этой линии.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ГК 1520

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия началось в Нижегородской области 22.02.2022
Строительство первого в России автомобильного моста из алюминия началось в Нижегородской области
Проект комплексной жилой застройки реализует на Камчатке новый резидент ТОР 22.02.2022
Проект комплексной жилой застройки реализует на Камчатке новый резидент ТОР
Около 20 км федеральных автодорог Марий Эл расширят до четырех полос движения 22.02.2022
Около 20 км федеральных автодорог Марий Эл расширят до четырех полос движения
Строительство смотровой площадки у въезда на Архангельский мост началось в Череповце 22.02.2022
Строительство смотровой площадки у въезда на Архангельский мост началось в Череповце
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно