АО «Ленгипротранс» (входит в Группу компаний 1520) получило положительные заключения Главгосэкспертизы России по проектам строительства трех новых разъездов на Московской железной дороге. Реализация проектов увеличит пропускную способность участка Мга — Сонково — Дмитров и оптимизирует грузопоток в адрес портов Финского залива.



Проектная документация включает строительство разъезда Орудьево на перегоне Каналстрой — Вербилки, разъезда Власово на перегоне Вербилки — Талдом и разъезда Лебзино на перегоне Талдом — Савелово.



На каждом из объектов планируется выполнить укладку нового приемо-отправочного пути, строительство поста ЭЦ и оборудование разъезда микропроцессорной централизацией МПЦ-ЭЛ, реконструкцию участка главного пути в границах проектируемого разъезда. Также предусмотрены реконструкция контактной сети, строительство пункта обогрева монтеров пути, установка шумозащитных экранов, строительство подъездных автомобильных дорог к разъездам.



Все разъезды оснастят двумя высокими пассажирскими платформами, на которых установят пандусы для доступа маломобильных граждан.



Новые разъезды и строительство вторых путей на участке Мга — Сонково — Дмитров позволят участку принять избыточный поездопоток с линии Бабаево — Волховстрой — Мга, а при необходимости — стать «дублером» этой линии.

