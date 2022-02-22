Компания «Стройсистема-Маркет» проведет комплексную застройку микрорайона Чирельчик в поселке Термальный Паратунского сельского поселения. На площади более 40 га будет возведен жилой комплекс и объекты социальной инфраструктуры, благоустроена территория. Новый квартал, рассчитанный на проживание около одной тысячи человек, планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.

Реализация проекта по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики об инвестиционной деятельности на ТОР «Камчатка» начнется в следующем году. Более 30 тыс. кв. м доступного и комфортного жилья построят с использованием механизмов господдержки.

«Наш проект направлен на решение проблемы переселения из ветхого и аварийного фонда, он поможет обеспечить новым качественным жильем более 650 жителей поселка Термальный и села Паратунки. Строить и вводить объекты в эксплуатацию будем поэтапно, сначала – жилые дома, потом аквацентр с бассейном и спортивный комплекс, адаптированный под людей с ограниченными возможностями. К первой очереди приступим весной следующего года, как только проведем инженерные изыскания и согласуем проектную документацию. Окончательная сдача должна состояться в 2028 году», – рассказал генеральный директор ООО «Стройсистема-Маркет» Дмитрий Котов.

Микрорайон Чирельчик, состоящий из 567 индивидуальных, а также малоэтажных блочных и секционных домов с дворовыми территориями и паркингом, разместится в 32 км от Елизово и 60 км от Петропавловска-Камчатского. Здесь будут проложены новые дороги и улицы с благоустроенными прогулочными зонами, велодорожками, спортивными и детскими площадками. Входные группы в дома будут организованы с учетом потребностей маломобильных граждан. Жилой фонд дополнят гостевые дома для сдачи в аренду туристам и людям, которые приезжают работать на камчатских предприятиях. Предусмотрены мероприятия по подготовке инженерной и коммунальной инфраструктуры.

«Объем работ большой. Чтобы исключить перебои с поставкой стройматериалов, построим два собственных цеха по выпуску сыпучих смесей и бетонного раствора, один – в Елизово, второй – в поселке Николаевка. Рассчитываем, что в будущем сможем обеспечивать не только себя, но других камчатских строителей качественными материалами», - добавил руководитель проекта.

В общей сложности в создание микрорайона и производственных цехов инвестор планирует вложить 730 млн рублей и трудоустроить более 30 жителей Камчатки.

По данным КРДВ, на территории опережающего развития «Камчатка» инвестиционную деятельность ведут 116 компаний с проектами на сумму 174,4 млрд рублей, создается более 11,3 тыс. рабочих мест. 27 резидентов заявленные проекты уже реализовали. В экономику региона вложено свыше 23,3 млрд рублей, на новых предприятиях трудятся более 6 тыс. местных жителей.

На Дальнем Востоке создано 22 территории опережающего развития. Резиденты реализуют 569 проектов с общим объемом заявленных инвестиций свыше 4,5 трлн рублей. Благодаря их реализации создается около 102 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время в экономику макрорегиона вложено 1,6 трлн рублей, создано порядка 52 тыс. рабочих мест, инвесторы реализовали 166 проектов.