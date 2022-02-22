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"Роснефть" планирует капитальные затраты на 2022 год в 1 трлн рублей

Роснефть планирует капитальные затраты на 2022 год в 1 трлн рублей

22 февраля 2022, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСНЕФТЬ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 
Источник: ТАСС

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Объем капитальных затрат "Роснефти" в 2022 году с учетом новых проектов может составить 1 трлн рублей. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Дидье Касимиро на пресс-конференции, посвященной презентации ESG-инициатив в рамках стратегии "Роснефть-2030".

"Я думаю, что все наши коллеги знают, что цифра по нашим инвестициям - это включает и новые проекты - балансируется вокруг цифры 1 трлн рублей. Это цифра, которую мы получаем на этот год", - сказал он.

Советник по стратегическому планированию и инвестициям "Роснефти" в ранге вице-президента Алексей Салин отметил, что доля "зеленых" инвестиций в общем объеме капитальных затрат компании в 2022 году составит около 5% и в дальнейшем будет увеличиваться.

По словам Салина, за последние четыре года "зеленые инвестиции "Роснефти" превысили 200 млрд рублей.

"В нашей стратегии предусмотрена дополнительная проработка ряда перспективных направлений по декарбонизации. И мы будем оценивать их инвестиции и пытаться наиболее оптимально для компании с учетом других задач выбирать пути развития", - добавил топ-менеджер.

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Источник: ТАСС

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