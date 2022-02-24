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На автодороге М-7 "Волга" во Владимирской области построят две разворотные петли

На автодороге М-7 Волга во Владимирской области построят две разворотные петли

24 февраля 2022, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Одноуровневые развязки с отогнанными левыми поворотами обустроят в Ковровском районе рядом с Дроздовкой и между деревнями Пестово и Сенино.

Разворотные петли построят в рамках второго этапа капитального ремонта участка М-7 «Волга» км 222 – км 244. Данный отрезок характеризуется высокой интенсивностью, где в сутки проезжает порядка 20 тыс. автомобилей. Из-за левых поворотов и прямых пересечений с другими дорогами здесь периодически происходят ДТП с тяжелыми последствиями. Основная задача развязок – увеличение пропускной способности дороги, повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортной доступности населенных пунктов, расположенных в зоне тяготения федеральной автодороги.

В ходе обустройства петель капитально отремонтируют около 2 км трассы. Специалисты полностью заменят дорожную одежду, расширят насыпь, укрепят обочины. Новое покрытие выполнят из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, который применяется на дорогах с высокой интенсивностью движения. Здесь также построят систему водоотвода и заложат четыре водопропускные трубы из спиральновитого гофрированного металла. Заезд на разворотные площадки и выезд с них будет организован через переходно-скоростные полосы.

Безопасный и комфортный проезд в темное время суток обеспечат 108 светодиодных энергосберегающих светильников. Дорожники смонтируют на петлях 7,2 км металлического барьерного ограждения, установят 75 новых дорожных знаков и нанесут разметку из термопластика.

Активная стадия строительно-монтажных работ стартует весной и завершится к декабрю 2022 года. До этого времени будет проводиться подготовка территории и формирование насыпи за пределами проезжей части. В целях безопасности на участках введут временные ограничения скоростного режима.

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Источник: Росавтодор

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