В цехе электролиза меди (ЦЭМ) Медного завода Заполярного филиала «Норникеля» проводят испытания новой системы дегазации электролита, поступающего в электролизные ванны. Специалисты департамента по развитию бизнес-системы совместно с руководителями цеха внесли изменения в конструкцию дегазационных баков электролизных серий и исключили напорные баки из циркуляционных систем.

Мероприятия направлены на снижение аэрации электролита, ускорение электрохимических процессов, повышение качества выпускаемой продукции, снижение финансовых затрат на приобретение дорогостоящих напорных баков. В двух словах: специалисты изменили направление подачи электролита в дегазационные баки. Вместо подачи естественным давлением сверху электролит решили заводить в бак сбоку. Вкупе с работой специальных устройств это стало препятствовать излишнему появлению пузырьков в растворе (аэрации), что в свою очередь снижает вероятность образования поверхностных дефектов на медных катодах.

«Мы изменили конструкцию дегазационного бака, чтобы погасить инерцию потока электролита, за счет чего улучшается освобождение раствора от пузырьков воздуха, которые замедляют процесс электролиза. Пузырьки препятствуют выпадению шлама на дно ванны, замутняют его и замедляют процесс электролиза», – рассказал исполняющий обязанности директора департамента по развитию бизнес-системы ЗФ «Норникеля» Артем Герасимов.

Команда проекта по развитию бизнес-системы совместно с руководством ЦЭМ разработала мероприятия по повышению эффективности производства. Одно из них – как раз изменение конструкции дегазационного бака с исключением больших напорных баков из производственной цепочки. На данный момент разработаны все необходимые схемы и ведется подготовка по реализации проекта.

«Это второй проект на Медном заводе по повышению эффективности производства. Львиная доля гипотез, которые были выдвинуты проектной командой, направлены на повышение качества продукции или экономию энергоресурсов. Проект по изменению конструкции дегазационных баков с дальнейшим исключением из цепочки напорных баков позволит заводу улучшить качество катодной меди», – пояснил исполняющий обязанности главного инженера Медного завода Виталий Подскребаев.

По словам специалистов, мероприятие в ЦЭМ реализуют пока в качестве эксперимента только на отдельной электролизной серии. В процессе наблюдения результаты работы будут сравнивать, анализировать и систематизировать. Разработчики рассчитывают на определенный эффект от нововведения, однако прогнозами делиться не спешат – говорят, эксперимент есть эксперимент, и делать выводы заранее опрометчиво. К тому же в случае эффективности новой системы ее потребуется апробировать в условиях промышленного производства в масштабе целого передела, а это уже совсем иной порядок испытаний. Так или иначе заводчане совместно с командой департамента по развитию бизнес-системы рассчитывают представить результаты своей работы во второй половине года.

Денис Кожевников, Фото: Николай Щипко