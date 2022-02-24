22 февраля Николай Шульгинов и Государственный Министр по вопросам энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби на площадке 6-го Газового саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили глобальный газовый рынок, а также новые возможности для совместной работы в нефтегазовом секторе.

«Рыночные механизмы и принципы международной торговли не должны быть подвержены влиянию политической конъюнктуры. В этом смысле деятельность ФСЭГ как раз и направлена на обеспечение устойчивого, эффективного и надёжного функционирования газового рынка, а также поддержание обстоятельного диалога между производителями и потребителями энергоресурсов», – отметил в ходе встречи российский Министр.