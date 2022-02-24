 
Встречи

Николай Шульгинов провёл переговоры с Государственным Министром по вопросам энергетики Катара Саадом Шеридой Аль-Кааби

22 февраля Николай Шульгинов и  Государственный Министр по вопросам энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби на площадке 6-го Газового саммита Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили глобальный газовый рынок, а также новые возможности для совместной работы в нефтегазовом секторе.

«Рыночные механизмы и принципы международной торговли не должны быть подвержены влиянию политической конъюнктуры. В этом смысле деятельность ФСЭГ как раз и направлена на обеспечение устойчивого, эффективного и надёжного функционирования газового рынка, а также поддержание обстоятельного диалога между производителями и потребителями энергоресурсов», – отметил в ходе встречи российский Министр.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Министерство энергетики России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Николай Шульгинов встретился с Министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и Министром эне... 24.02.2022
Николай Шульгинов встретился с Министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и Министром эне...
Игорь Маковский провел экстренное заседание Штаба 24.02.2022
Игорь Маковский провел экстренное заседание Штаба "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
Реализация дорожных проектов на территории Якутии позволит обеспечить круглогодичное бесперебойное т... 24.02.2022
Реализация дорожных проектов на территории Якутии позволит обеспечить круглогодичное бесперебойное т...
Павел Сорокин провёл заседание Общественного совета при Минэнерго России по развитию водородной энер... 24.02.2022
Павел Сорокин провёл заседание Общественного совета при Минэнерго России по развитию водородной энер...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Review! Cвежий выпуск!
+