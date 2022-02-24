Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и Министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом, также во встрече принял участие Министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

Стороны обсудили реализацию трёхстороннего проекта энергетического коридора «Север-Юг» в формате Азербайджан-Иран-Россия, в частности, этапы разработки технико-экономического обоснования проекта.

«Согласно нашим договорённостям ТЭО выполняется в пять этапов. По состоянию на февраль этого года уже выполнены два из них», – отметил Николай Шульгинов.