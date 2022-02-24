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24 февраля 2022, 16:45
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, НИКОЛАЙ ШУЛЬГИНОВ, ФСЭГ, АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Источник: Министерство энергетики России
Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с Министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым и Министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом, также во встрече принял участие Министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
Стороны обсудили реализацию трёхстороннего проекта энергетического коридора «Север-Юг» в формате Азербайджан-Иран-Россия, в частности, этапы разработки технико-экономического обоснования проекта.
«Согласно нашим договорённостям ТЭО выполняется в пять этапов. По состоянию на февраль этого года уже выполнены два из них», – отметил Николай Шульгинов.
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