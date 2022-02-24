Арбитражный суд Орловской области ввел процедуру конкурсного производства в отношении местного производителя проволоки ООО «Промметиз Русь». Это следует из материалов суда. Процедура введена на полгода. Конкурсным управляющим назначен Михаил Бологов из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».

В начале декабря 2021 года кредиторы приняли решение обратиться в суд с ходатайством о признании компании банкротом. За принятие этого решения проголосовали основной кредитор ПАО «Московский индустриальный банк», УФНС и ООО «Гелиос». ООО «Метмаш» воздержалось.

В июле 2021-го суд ввел в отношении «Промметиз Русь» процедуру наблюдения по заявлению налоговой из-за долга в размере 8,38 млн рублей, который сформировался в результате неуплаты налога на имущество за 2019 год, а также по страховым взносам за первый и второй квартал 2020 года. Банк требует с компании 2,4 млрд рублей долга по кредитным договорам.

Временный управляющий Иван Литвинов пришел к выводу, что платежеспособность должника нельзя восстановить без помощи стороннего инвестора. Кроме того, у компании нет средств для погашения задолженности в полном объеме.

Отметим, что в 2015 году компания запустила цех, который позволил вдвое увеличить ее производственные мощности. Строительство цеха площадью 3,6 тыс. кв. м велось в течение трех лет, компания вложила 508 млн рублей в реализацию второй очереди, кредит предоставил Московский индустриальный банк (МИнБ). В следующем году ООО «Промметиз Русь» анонсировало строительство завода по глубокому оцинкованию деталей за 1,5 млрд рублей. Однако еще тогда эксперты предполагали, что компания может столкнуться с высокой конкуренцией на рынке в этом направлении. Более того, в конце 2020 года наблюдался спад заказов на стальную проволоку.

ООО «Промметиз Русь» зарегистрировано в Орловском районе в 2006 году. Уставный капитал составляет 67,5 млн рублей. Основной вид деятельности – производство проволоки методом холодного волочения. Гендиректором с 2009 года является Василий Сивачев, единственным владельцем – ООО «Орелметаллторг». По данным Kartoteka.ru, выручка компании в 2020 году составила 88,4 млн рублей по сравнению с 350,9 млн рублей в 2019-м. В 2017 и 2018 годах компания демонстрировала оборот примерно в 750 млн рублей. В период с 2017 по 2020 год – отчитывалась в убытках, превышающих 230 млн рублей.