Все про кабель, электротехнику и энергетику в нашем видеошоу! RusCable Review #82 - Упал...Полимер-банкрот, Изолятор-АКС, Севкабель от SKT, Печкин и Cabex 2022

Что в выпуске?

Полимерный январь (или “Кто банкрот, а кто чемпион”)

Новая сухая концевая кабельная муфта Изолятор-АКС

Новый дом Севкабеля. Акрон и СКТ делятся планами!

Печкин и Алина, фальсификатная Сибирь, Готовимся к Cabex 2022 и чесночное обновление

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Еще больше ссылок:

Instagram «Калужский кабельный завод» - https://www.instagram.com/kkz_cable/

№258 выпуск Insider https://ruscable.ru/link/nHQ946 📺

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