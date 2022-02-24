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RusCable Review #82 - Упал...Полимер-банкрот, Изолятор-АКС, Севкабель от SKT, Печкин и Cabex 2022

RusCable Review #82 - Упал...Полимер-банкрот, Изолятор-АКС, Севкабель от SKT, Печкин и Cabex 2022

24 февраля 2022, 17:57
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Review
Отрасль: Электротехника Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Все про кабель, электротехнику и энергетику в нашем видеошоу! RusCable Review #82 - Упал...Полимер-банкрот, Изолятор-АКС, Севкабель от SKT, Печкин и Cabex 2022

Что в выпуске?

  • Полимерный январь (или “Кто банкрот, а кто чемпион”)
  • Новая сухая концевая кабельная муфта Изолятор-АКС
  • Новый дом Севкабеля. Акрон и СКТ делятся планами!
  • Печкин и Алина, фальсификатная Сибирь, Готовимся к Cabex 2022 и чесночное обновление

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