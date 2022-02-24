24.02.2022 года. Schneider Electric (АО “Шнейдер Электрик”) экстренно приостановило размещение заказов на электротехнику в России и СНГ в связи со сложившейся ситуацией в ЛНР и ДНР и началом специальной военной операции в Донбассе. Официальное письмо было разослано всем партнерам компании.

Уважаемый партнер, В связи со сложившейся ситуацией, АО “Шнейдер Электрик” временно приостанавливает размещение и редактирование Коммерческих Предложений и Заказов. По результатам нормализации ситуации данный функционал будет восстановлен. Мы вернемся к вам с дополнительной коммуникацией. С Уважением, Алексей Кашаев. Президент Шнейдер Электрик в России и СНГ

"Лихорадка" кабельного и электротехнического рынков из-за ситуации в ЛНР и ДНР

Новость отражает неопределенное состояние всего кабельного и электротехнического рынков. Утром (данные на 7:30 мск) курс евро в России составил около 95 рублей, доллар торговался на отметке — 82,56–84,08 руб.). Сбербанк в приложении “Сбербанк онлайн” продает доллар по 101 рублю, евро — по 115 рублей, а ранее онлайн-курсы обмена валют достигали 109 и 130 рублей (данные 8:30 мск). Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $101,8 за баррель впервые с сентября 2014 года (данные на 7:30 мск).

Для кабельных и электротехнических компаний с высокой долей сырьевой себестоимости - это серьезнейший вызов, который может повлечь за собой цепочку невыполнения контрактов и обязательств перед клиентами. Резкий скачок курса доллара уже сейчас заставляет компании срочно пересчитывать прайсы, приостанавливать отгрузки и отказываться от заказов с непредсказуемой себестоимостью. Подорожание нефти, логистические ограничения и неопределенность среди поставщиков могут вызвать и проблемы с наличием и поставками многих видов кабельных полимеров, компонентов и комплектующих необходимых для кабельного и электротехнического производства.

ABB приостановило заказы и отгрузки

Вслед за Schneider Electric, ABB так же сообщили о приостановке работы на территории России и СНГ направлений “Электрооборудование” и “Электропривод”).

В официальном письме компании указано, что текущие обязательства по ранее размещенным заказам будут продолжать выполняться, если иное не будет сообщено дополнительно. Склад компании в настоящий момент работает в обычном режиме.

Удар по “энергобезопасности” России

Если предположить, что все крупные электротехнические бренды, а в след за ними поставщики оборудования, полимеров и материалов для кабельного производства в ближайшее время остановят отгрузку и прекратят обслуживание (в т.ч. удаленное) уже имеющегося на отечественных предприятиях оборудования, то в ближайшей перспективе мы столкнемся не только со срывом инвестиционных программ и отсутствии планового ремонта электросетевого хозяйства, но и перебоями в энергоснабжении и энергобезопасности России. Особенно это скажется в сегменте высоковольтных кабельных систем. Официальная информация от “Россетей” на данный момент отсутствует, но можно предположить, что, оставшись без импортного оборудования и материалов, запас “прочности” отечественной кабельной и электротехнической промышленности ограничен не более чем несколькими месяцами и, если, ситуация не нормализуется, то кроме взрывного роста цен мы увидим и глобальный дефицит кабельной и электротехнической продукции на рынке, а некоторым предприятиям придется уйти в вынужденный простой или просто обанкротиться, ведь запаса прочности, особенно у небольших компаний сейчас просто нет.

Сергей Кузьминов / Материал обновляется и дополняется