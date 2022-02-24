В Санкт-Петербурге построят Медицинский радиологический центр

Проектно-сметную документацию на строительство медучреждения при НМИЦ имени Алмазова в Приморском районе рассмотрела Главгосэкспертиза России. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Владимира Андреевича Алмазова, созданный в Санкт-Петербурге в 1980 году как научно-исследовательский институт кардиологии, в настоящее время оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь и проводит междисциплинарную подготовку научных и медицинских кадров.

В состав медкомплекса входят несколько специализированных подразделений. Настоящей проектной документацией предусмотрено строительство в Приморском районе муниципального округа Коломяги Медицинского радиологического центра НМИЦ, предназначенного для проведения диагностики и лечения пациентов онкологического и эндокринологического профилей.

В здании предусмотрены отделения лучевой терапии с помещениями предлучевой подготовки, отделения производства радиофармацевтических препаратов и контроля их качества, отделение радионуклидной терапии с блоком обеспечения терапевтическими препаратами и стационаром с «активными» палатами на 20 коек. Также запроектированы отделение радиационной безопасности и радиационного контроля, стационары, в том числе дневной – для лучевой и химиотерапии на 40 коек, инженерно-технические, санитарно-бытовые и иные помещения.

На кровле проектируемого здания предусмотрена вертолетная площадка. Здание радиологического центра свяжут с основным зданием медцентра с помощью надземной пешеходной галереи.

Проектировщик – ООО «МЕДАТОМ». Застройщик – ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России.

Ранее, в июне 2021 года, Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на строительство на том же земельном участке основного здания медцентра – центра ядерной медицины при Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова.

Фото: ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России