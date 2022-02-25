 
Контракты

Дефектную дамбу на Тайшетке начнут ремонтировать в этом году

Дефектную дамбу на Тайшетке начнут ремонтировать в этом году

25 февраля 2022, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В этом году начнется капитальный ремонт дамбы на реке Тайшетке в городе Тайшете Иркутской области, сообщает RosTender.info. Дефекты и повреждения на дамбе возникли из-за плохо организованного и несвоевременного выполнения ремонта плотины. Повлияло также отсутствие рисбермы водосброса в нижнем бьефе, обеспечивающей гашение энергии потока воды.

В рамках работ отремонтируют два водослива – планируется заменить разрушенные железобетонные конструкции, деревянные шандоры, обновить бетонные поверхности конструкций быков, открылков, устоев. Проектом предусмотрен также косметический ремонт пешеходных мостов и устройство рисберм. На втором этапе обновят земляную плотину – планируется крепление откосов плотины в верхнем бьефе и отсыпка тела земляной плотины до нормативных размеров, обеспечивающих проезд автотранспорта.

Заявки на участие в электронном аукционе на выполнение ремонтных работ принимаются до 5 марта. С подрядной организацией заключат контракт на 108 млн рублей из средств областного бюджета и бюджета Тайшетского городского поселения на 2022-2023 годы. Предполагается, что работы завершатся к концу октября 2023 года.
 

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Источник: Ростендер

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