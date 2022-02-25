"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" приглашает на юбилейный "Cabex 2022"

Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
25 февраля 2022, 17:00
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, CABEX 2022, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
С 15 по 17 марта Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» примет участие в одной из самых крупных международных выставок в России кабельно-проводниковой продукции. CABEX в этом году отметит свой юбилей, пройдет уже в 20-й раз.
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» представит весь ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции. Каждый желающий сможет посмотреть каталог продукции EXPERtclass® с изоляцией из этиленпропиленовой резины, узнать о новых разработках предприятия и задать интересующие вопросы.
Выставка пройдет на выставочной площадке – ЦВК «Экспоцентр».
Ознакомиться с продукцией компании можно будет на стенде A525 в Павильоне 1.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter