Итоги заочного Совета директоров РусГидро

Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
25 февраля 2022, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "РусГидро"
21 февраля 2022 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.
Совет директоров утвердил отчет о выполнении плана мероприятий по реализации непрофильных активов РусГидро за 2021 год.
Затраты на содержание непрофильных активов по Группе РусГидро сокращены на 141 млн рублей в год.
Совет директоров одобрил заключение договора безвозмездной передачи рабочего колеса турбины Майнской ГЭС, демонтированного в рамках комплексной модернизации, в пользу межрегионального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Тыве. Оборудование предназначено для лаборатории Саяно-Шушенского филиала Сибирского Федерального Университета, где будет использоваться в качестве учебно-методического экспоната.
РусГидро на протяжении длительного времени сотрудничает с университетом. Его филиал в п. Черемушки, расположенном возле Саяно-Шушенской ГЭС, осуществляет подготовку профильных для компании специалистов, многие выпускники университета работают в Группе РусГидро. В Черемушках размещается учебно-производственная лаборатория гидравлики и гидромеханики, где уже смонтирована площадка для установки рабочего колеса.
Совет директоров одобрил изменения в Техническую политику Группы РусГидро, утвержденную в 2020 году.
Целью технической политики является определение основных направлений применения и развития технологий и технических решений, обеспечивающих повышение надежности, безопасности и эффективности функционирования производственных объектов РусГидро в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Корректировка подготовлена в соответствии со Стратегией развития Группы РусГидро, утвержденной в мае 2021 года, и последними изменениями нормативно-правовой базы. Одобренные изменения позволят унифицировать технические требования к системам газового хозяйства газотурбинных установок, автоматизированным гибридным энергокомплексам и системам управления технологическими процессами, а также оптимизировать капитальные и операционные затраты путем повышения автономности работы малых ГЭС.
Совет директоров утвердил план-график контрольных мероприятий службы внутреннего аудита РусГидро на 2022 год.
Совет директоров утвердил изменения в Единое положение о закупке продукции для нужд Группы РусГидро.
Изменения направлены на увеличение закупок российских товаров и услуг, оптимизацию закупочных процессов.
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