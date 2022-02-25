Франция представила свою энергетическую стратегию до 2030 г., включающую в том числе план восстановления атомной энергетики в стране. В рамках данного плана ожидается, что во Франции будет построено 6 новых ядерных EPR* реакторов следующего поколения – European Pressured Reactors II – и начнется проработка проектов строительства 8 дополнительных EPR реакторов, а также малых модульных ядерных реакторов (Small Modular Reactors, SMR), которые обеспечат 25 ГВт дополнительной мощности атомной генерации к 2050 г.

Первый из новых EPR реакторов планируется ввести в эксплуатацию в 2035 г., а срок службы действующих ядерных реакторов будет продлен после 50 лет эксплуатации. Кроме того, Франция нацелена на ввод в эксплуатацию 100 ГВт мощности солнечной генерации к 2050 г. (увеличение в десять раз), 36 ГВт наземной ветрогенерации (удвоение) и 40 ГВт шельфовой ветрогенерации за счет расширения 50 шельфовых ветропарков. Таким образом, большая часть производства электроэнергии в стране будет обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии и атомной энергии.

В мае 2021 г. французская энергокомпания EDF представила правительству страны планы строительства 6 новых EPR реакторов, стоимость строительства которых оценивается в € 46 млрд. Новые реакторы будут строиться парами в коммунах Пенли (Penly), Гравлин (Gravelines) и областях Буже (Bugey) или Трикастин (Tricastin), что позволит сократить затраты и сроки строительства. EDF будет ожидать ввода в эксплуатацию третьего энергоблока с EPR реактором на АЭС Фламанвиль (Flamanville), поскольку правительство Франции отложило принятие решения о строительстве новых ядерных реакторов до тех пор, пока энергоблок Фламанвиль 3 не будет введен в эксплуатацию (в настоящее время ввод энергоблока в эксплуатацию ожидается в 2023-2024 г.).

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

* Водо-водяной ядерный реактор

Фото: Gérard Labriet / Photononstop