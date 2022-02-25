После того как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе, российский рынок пережил рекордное падение, вдвое более глубокое, чем в печально памятном 1997 году. По оценке Bloomberg этот обвал стал третьим по масштабу за всю историю фондовых рынков после Аргентины 1990 года и Казахстана 2002-го.

Ситуацию усугубляет неопределенность: непонятно, достигнуто ли дно, когда ждать отскока и насколько серьезным он будет. На сегодняшний день американский доллар стоит без малого 85 рублей, евро — около 95. Центробанк отреагировал достаточно оперативно, объявив о валютных интервенциях и запретив короткие продажи, что позволяет испытывать осторожный оптимизм в отношении курсов мировых валют к рублю. Тем не менее, очередной пакет, если не сказать — мешок западных санкций заставляет даже самых неизлечимых оптимистов воздержаться от радужных прогнозов.

Одновременно с ослаблением курса рубля обвалились российские биржевые индексы и котировки бумаг российских компаний. Неконтролируемое падение прекратилось за счет приостановки торгов, но это не спасло ситуации, и после возобновления сессий движение вниз продолжилось.



Время переписывать ценники?

Происходящее в той или иной степени затронет все сферы российской экономики, включая кабельный и электротехнический рынки. Ограничительные меры против финансового и отчасти производственного сектора, дополненные отсутствием доступа к западному финансированию, волатильностью курса рубля, а также возросшими ценами на сырье и энергоресурсы уже сыграли свою роль. Похожая ситуация наблюдалась и в 1997, и в 2008, и в 2014 годах. Иностранные производители приостанавливают поставки товаров в Россию из-за невозможности вести предсказуемую ценовую политику. Программы импортозамещения позволили сократить зависимость от импорта, но до полного самообеспечения во многих сферах еще далеко. Российские производители зависят от курсов мировых валют не в меньшей, а то и в большей степени, чем зарубежные. Не зная цены, по которой завтра придется закупать новые партии сырья, комплектующих и т.д., руководители предприятий вынуждены либо занять выжидательную позицию, способную привести к потере доли рынка, либо закладывать возможные риски в отпускные цены, что дополнительно подстегнет инфляцию. Третий вариант — держать цены за счет снижения себестоимости. Практика показывает, что многие выбирают именно этот путь. Меньше молока в бутылке, меньше граммов в булке, меньше меди в ТПЖ, хуже пластикат в изоляционной оболочке. Возможно, ближайшие перспективы в кабельной отрасли выглядят именно так: меньше кабеля за большую цену. Как следствие, максимальная экономия на текущих ремонтах кабельных линий, отказ от прокладки новых, эксплуатация старых на пределе их возможностей.



Schneider Electric и ABB приостановили поставки. Что взамен?

Компания Schneider Electric (АО «Шнейдер Электрик») с 24 февраля не размещает заказы на поставку продукции в России и СНГ. Аналогично поступила и компания ABB, которая сообщила о приостановке работы на территории России и СНГ направлений “Электрооборудование” и “Электропривод”. Следует ли ожидать установление единовластия «отечественных брендов» китайского производства на российском рынке? Волне вероятно. Во всяком случае, есть шанс, что в обозримой перспективе у них не останется альтернативы.

Формульная система ценннобразования

Из-за непредсказуемости курса валют некоторые компании переходят на формульное ценообразование. Например, компания LAPP на своем сайте сообщает следующее: