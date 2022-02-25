Средства выделены из бюджета предприятия. Протяженность участка составит 1 832 метра.

ООО "Теплоэнерго" объявило тендер на строительство новых теплосетей от котельной на Пахомовской улице в МО Полюстрово. Согласно информации на сайте госзакупок, предприятие выделило на работы 409,5 млн рублей.

Выбранный исполнитель закупки займется созданием тепловой сети протяженностью 1 тыс. 832 метра от котельной мощностью 220 МВт. Ее будет необходимо проложить от ТК-2 до ТК-11. Температурный график зимой составит 150°/70 градусов, в летом - 75°/40 градусов.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 14 марта 2022 года.

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Фото: te-spb.ru