 
Контракты

От котельной в Полюстрово проложат новые теплосети за 409,5 млн рублей

От котельной в Полюстрово проложат новые теплосети за 409,5 млн рублей

25 февраля 2022, 17:44
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: delovoe.tv

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Средства выделены из бюджета предприятия. Протяженность участка составит 1 832 метра.

ООО "Теплоэнерго" объявило тендер на строительство новых теплосетей от котельной на Пахомовской улице в МО Полюстрово. Согласно информации на сайте госзакупок, предприятие выделило на работы 409,5 млн рублей. 

Выбранный исполнитель закупки займется созданием тепловой сети протяженностью 1 тыс. 832 метра от котельной мощностью 220 МВт. Ее будет необходимо проложить от ТК-2 до ТК-11. Температурный график зимой составит 150°/70 градусов, в летом -  75°/40 градусов.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 14 марта 2022 года. 

Ранее мы сообщили о том, что на благоустройство городской площади в Светогорске направят 75 млн рублей.

Фото: te-spb.ru

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Источник: delovoe.tv

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