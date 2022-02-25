Такая разная история развития "ГЕРДЫ"
25 февраля 2022, 16:45
Рубрика: Законотворчество
Метки: ЗАКОН, НАЛОГИ
Источник: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Также утверждены корреспондирующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ.
Законом предлагается провести до 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане эксперимент по введению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Им смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, годовой доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников до пяти человек.
Налогоплательщики, изъявившие желание перейти на применение нового налогового режима, через личный кабинет налогоплательщика уведомляют налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного объекта налогообложения ("доходы" или "доходы, уменьшенные на величину расходов"). Налоговым периодом признается календарный месяц.
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