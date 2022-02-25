RusCable Insider #258 - Новая линейка ARMAT IEK®
Москабель на фото-выставке. Общественная приемная АЭК и интеллектуальный гайковерт
25 февраля 2022, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
Светодиодные светильники ДКУ 2001 ПАРК IEK® — это принципиально новая линейка, отличающаяся современным дизайном и привлекательной ценой.
Светильники ДКУ 2001 ПАРК IEK® предназначены для освещения парков и прогулочных дорожек, придомовых территорий, площадей, автостоянок и т.д. Подробнее — на сайте iek.lighting
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