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Светодиодные светильники ДКУ 2001 ПАРК IEK® – высокотехнологичное дизайнерское решение по привлекательной цене

Светодиодные светильники ДКУ 2001 ПАРК IEK® – высокотехнологичное дизайнерское решение по привлекательной цене

25 февраля 2022, 14:00
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Светодиодные светильники ДКУ 2001 ПАРК IEK® — это принципиально новая линейка, отличающаяся современным дизайном и привлекательной ценой.

Светильники ДКУ 2001 ПАРК IEK® предназначены для освещения парков и прогулочных дорожек, придомовых территорий, площадей, автостоянок и т.д. Подробнее — на сайте iek.lighting

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Источник: Группа компаний IEK

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