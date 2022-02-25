 
Инвестиции (проекты)

В Крекшине построят промышленный технопарк

В Крекшине построят промышленный технопарк

25 февраля 2022, 13:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ТЕХНОПАРК, ИНФРАСТРУКТУРА, ТИНАО
Отрасль: Строительство 
Источник: mos.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 4 мин
305

Его планируют ввести в эксплуатацию до конца января 2024 года. Рядом с железнодорожной станцией в деревне Крекшино построят промышленный технопарк. Там появится производственный корпус, административное здание и трансформаторная подстанция. Также установят современные очистные сооружения.

Общая площадь объекта составит более 14,5 тысячи квадратных метров. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца января 2024 года, сообщил глава столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, Строительный комплекс столицы уделяет большое внимание созданию в ТиНАО новых рабочих мест.

«В 2021 году в ТиНАО благодаря вводу в эксплуатацию производственных, офисных и социальных объектов создано более 12 тысяч рабочих мест», — отметил Владимир Жидкин.

С 2012 года в округах появилось свыше 182 тысяч новых рабочих мест — этот показатель вырос более чем в три раза. Сейчас открытых вакансий в ТиНАО больше, чем соискателей. Крупнейшими работодателями стали предприятия топливно-энергетического комплекса, а также компании в сфере торговли, общепита и строительства. Появились современные офисные и производственные центры.

«Промышленный технопарк появится в деревне Крекшино в рамках программы создания мест приложения труда. Всего в рамках программы инвесторы построят пять технопарков в четырех районах столицы. Общий объем частных инвестиций в проекты составит почти 17 миллиардов рублей, на новых объектах смогут работать более 8,4 тысячи человек. Столичная программа создания мест приложения труда, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД. На сегодняшний день в Москве заключено 17 соглашений по созданию мест приложения труда. По ним девелоперы построят объекты в различных районах города: школы и детские сады, промышленные технопарки, торговые и бизнес-центры, производственный комплекс», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Владимир Жидкин отметил, что ТиНАО — привлекательные для инвесторов территории. В 2013 году объем финансовых вложений составил 0,13 триллиона рублей, к 2015-му этот показатель вырос до 0,43 триллиона рублей, а в настоящее время превышает 2,5 триллиона рублей.

Инвесторы строят жилье, коммерческую недвижимость, промышленные объекты, а также детские сады и школы. Благодаря этому появляются новые рабочие места. Это выгодное капиталовложение, так как город реализует площадки под строительство производственных объектов по очень низкой цене.

До 2035 года в развитие ТиНАО планируется вложить семь триллионов рублей. Около 2,8 триллиона рублей составят инвестиции в строительство жилья, остальные средства направят на реализацию инфраструктурных проектов, в том числе один триллион рублей — на развитие транспортной инфраструктуры и 622 миллиарда рублей — на создание инженерных коммуникаций.

«Достичь таких показателей, уверен, удастся за счет позитивного инвестиционного климата в ТиНАО, согласованной работы всех структурных подразделений Строительного комплекса с девелоперами», — заключил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Фото: mos.ru

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: mos.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Около 12 млрд рублей направят на развитие пяти районов Екатеринбурга 25.02.2022
Около 12 млрд рублей направят на развитие пяти районов Екатеринбурга
Во Владивостоке строят ледовую арену для керлинга 25.02.2022
Во Владивостоке строят ледовую арену для керлинга
На дороге А-229 в Калининградской области построят пешеходный переход 25.02.2022
На дороге А-229 в Калининградской области построят пешеходный переход
В Костроме в 2022 году начнется строительство трех дорог в рамках нацпроекта 25.02.2022
В Костроме в 2022 году начнется строительство трех дорог в рамках нацпроекта "Жилье и городская сред...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live! Оперативный эфир
+