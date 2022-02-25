В рамках развития экспортного направления ЗАО «ЗЭТО» станет участником 47-й международной энергетической выставки в Дубае — «MIDDLE EAST ENERGY DUBAI 2022», которая пройдет с 7 по 9 марта 2022 года во Всемирном Выставочном Центре.

Проходящая уже в 47-й раз при поддержке Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ выставка Middle East Energy 2022 (MEE) является самым авторитетным и комплексным энергетическим мероприятием в регионе MENA. Она привлекает к себе участников со всего мира тем, что охватывает все аспекты производства электроэнергии, давая экспортерам большие возможности выхода на прибыльный рынок Ближнего Востока и Северной Африки.

В своей экспозиции ЗАО «ЗЭТО» сделает акцент на опыте международных поставок и презентации продуктов, адаптированных для внешних рынков. Подробную информацию вы можете получить посетив стенд «ЗЭТО»- № H59, павильон 1, Всемирный торговый центр Дубая, UEA.

В условиях восстановления международных связей мы возлагаем большие надежды на результаты этой выставки, ведь с нашего первого участия в Middle East Energy в 2020 году мы смогли существенно нарастить экспертизу поставок за рубеж и нам есть что предложить потенциальным клиентам. Номенклатура завода насчитывает более 400 видов различной продукции для нужд электроэнергетики от 0,22 кВ до 1150 кВ. Оборудование производится для работы не только в умеренном климате, но и в тропическом с возможностью работы в тропическом климате до +50 0С.

Участие ЗЭТО в Middle East Energy 2022 состоится при финансовой поддержке Российского Экспортного Центра в рамках коллективной экспозиции российских компаний-экспортёров.