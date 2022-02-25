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Имущество завода "Кавказкабель" в КБР не продали за 716 млн рублей

Имущество завода Кавказкабель в КБР не продали за 716 млн рублей

25 февраля 2022, 15:15
Рубрика: Компании
Метки: БАНКРОТСТВО, ТОРГИ, КАВКАЗКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: РБК

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Торги по продаже имущества АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии не состоялись в связи с отсутствием заявок. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Как сообщал РБК Кавказ, на аукцион единым лотом выставляли производственный комплекс завода. В состав лота входят здания, сооружения, земельные участки, подстанция, котельная, машины и оборудование. Кроме того, в этом лоте — производственный и хозяйственный инвентарь, торговые знаки, патенты, ценные бумаги. Часть имущества находится в залоге у ООО «СБК Уран» и «ЮниКредит Банка». Начальная цена лота составляла716,6 млн рублей.

Ранее торги по продаже этого имущества завода не состоялись в связи с отсутствием заявок. Начальная цена тогда составляла 796,2 млн рублей.

По данным сервиса РБК Компании, АО «Кабельный завод «Кавказкабель» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Выручка предприятия за 2020 год составила 11,8 млн рублей. Убыток сложился в размере 77,7 млн рублей. Учредителем организации значится ООО «Франкард».

Иск о банкротстве компании в 2017 году подал «СБК Уран». Размер исковых требований превышал 71 млн рублей. Предприятие было признано банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время оно находится в стадии ликвидации.

 

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Источник: РБК

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