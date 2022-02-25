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25 февраля 2022, 13:45
Рубрика: Компании
Метки: ФОРЭНЕРГО, ЮМЭК
Источник: ООО ПО "Форэнерго"
Традиционно, в феврале, сборная команда завода «ЮМЭК», входящего в ПО «ФОРЭНЕРГО», приняла участие в турнире «Хоккей в валенках-2022» в Южноуральске. Благодаря отличной спортивной подготовке спортсменов команда второй год подряд является лидером.
Финальные игры открыл дружественный матч между сборными командами Молодежного совета г. Южноуральска и детской командой Дворового семейного клуба «Легион». В играх с соперниками ворота защищал генеральный директор АО «ЮМЭК» Алексей Ефимов, работник транспортного участка завода Влад Перфильев играл в нападении и в защите.
Поздравляем коллег и желаем дальнейших спортивных успехов!
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