Традиционно, в феврале, сборная команда завода «ЮМЭК», входящего в ПО «ФОРЭНЕРГО», приняла участие в турнире «Хоккей в валенках-2022» в Южноуральске. Благодаря отличной спортивной подготовке спортсменов команда второй год подряд является лидером.

Финальные игры открыл дружественный матч между сборными командами Молодежного совета г. Южноуральска и детской командой Дворового семейного клуба «Легион». В играх с соперниками ворота защищал генеральный директор АО «ЮМЭК» Алексей Ефимов, работник транспортного участка завода Влад Перфильев играл в нападении и в защите.

Поздравляем коллег и желаем дальнейших спортивных успехов!