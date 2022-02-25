На встрече обсуждались вопросы двустороннего экономического взаимодействия стран.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак и Заместитель Председателя Верховного Совета Республики Судан Мухаммед Дагло обсудили перспективы развития российско-суданских экономических отношений. По словам Александра Новака, Судан является важным партнёром России на Африканском континенте. «У нас есть значительный потенциал для гармоничного диалога, развития сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, продвижении новых проектов, в том числе в сфере энергетики», – добавил он.

В ходе переговоров был также отмечен интерес суданской стороны в развитии сотрудничества в горнорудной и нефтяной областях, к строительству электроэнергетической инфраструктуры и использованию энергии мирного атома.