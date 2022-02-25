Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» в 2022 году введут более 11 МВт дополнительной мощности для технологического присоединения потребителей льготной категории пригорода Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также Абинского и Крымского районов Краснодарского края. На строительство и реконструкцию энергообъектов для подключения новых потребителей планируется направить более 138 млн рублей.

В числе новых объектов – воздушные линии электропередачи распределительной сети общей протяженностью 75 км, которые будут построены с применением самонесущего изолированного провода (СИП). Такой провод имеет более высокий класс безопасности, устойчив к неблагоприятным погодным явлениям, ветровым нагрузкам и обладает высокими противопожарными свойствами.

– Основной целью выполнения данных работ является создание технической возможности для подключения новых потребителей льготной категории, а также обеспечения качественной электроэнергией уже имеющихся абонентов, – отметил помощник директора по технологическому присоединению Юго-Западных электросетей Никита Козаченко.

В зону обслуживания Юго-Западных электросетей входят Абинский и Крымский районы Краснодарского края, а также пригородные территории Анапы, Геленджика и Новороссийска. На балансе предприятия находятся 77 подстанций классом напряжения 35-110 кВ. Общая площадь территории обслуживания: 5 349 кв. км. Общая численность населения в зоне обслуживания – 882 тыс. чел.