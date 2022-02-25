Представители ПАО «Россети Ленэнерго» и Санкт-Петербургского Горного университета в рамках рабочей встречи договорились о реализации совместных научных и образовательных проектов.

В мероприятии приняли участие руководители профильных департаментов электросетевой компании, начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго», руководство кафедрой электроэнергетики и электромеханики, директор Учебно-научного Центра цифровых технологий и другие представители вуза.

На встрече обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров для электроэнергетики и развития цифровых технологий в отрасли, а также перспективы разработки совместных научных проектов и исследований.

В частности, планируется проводить совместные «круглые столы» по принципу Energy talks, тематические лекции для студентов университета в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго», привлекать сотрудников компании в качестве преподавателей на отдельные лекции по практическим вопросам отраслевых специальностей. Студенты смогут подключаться к решению практических кейсов электросетевой компании, проходить практику в филиалах «Россети Ленэнерго» с целью дальнейшего трудоустройства.

Отдельно стороны рассмотрели возможность обмена опытом по использованию технологий VR/AR в учебном процессе вуза и обсудили вопрос введения в университете специального курса по электроэнергетике и электротехнике по профилю «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем».

В рамках профориентационной работы «Россети Ленэнерго» также готовы организовать День открытых дверей для студентов.

В числе рассмотренных предложений для научного сотрудничества между компанией и Горным университетом – разработка стандартов организации; обследование и оценка технического состояния оборудования электросетевого комплекса, научно исследовательские разработки по ряду направлений, в том числе - совершенствование и внедрение методов, технических средств и автоматизированных систем диагностики электрооборудования; информационные системы для принятия решения; анализ данных и прогнозирования; управление рисками на основе оценки остаточного ресурса оборудования и др.

Представители «Россети Ленэнерго» также посетили расположенный в вузе музей, где представлены редчайшие минералы и металлы, метеориты, действующие макеты горной техники и палеонтологические образцы, и познакомились с работой цифровых классов вуза.