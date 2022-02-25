В первом месяце 2022 года «Россети Юг» подключила к своим сетям ряд объектов сельского хозяйства, водоснабжения и дорожной инфраструктуры в Волгоградской области.

Для технологического присоединения систем мелиорации пахотных земель сельхозпредприятия в Иловлинском районе энергетики построили 400 м воздушной линии и комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА. А для полива сельскохозяйственных культур, выращиваемых фермерским хозяйством в Городищенском районе, предоставили электронасосной станции дополнительную мощность 320 кВт.

Среди подключенных в начале года объектов – водозаборный узел г. Краснослободска Среднеахтубинского района. Для технологического присоединения системы водоснабжения с насосными станциями и блоком очистных сооружений специалисты энергокомпании построили воздушную линию и смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию. Почти 20 тыс. жителей Краснослободска, а также поселков Песчаный и Вторая Пятилетка, обеспечены теперь качественной питьевой водой в нужном объеме.

Также в январе к сетям компании подключена промышленная база асфальтобетонного завода в Быковском районе области. Энергетики предоставили предприятию 380 кВт мощности для электроподогрева битума, используемого в процессе ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на федеральной автотрассе Волгоград-Саратов.

Всего за первый месяц 2022 года специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» присоединили к своим сетям 67 объектов общей мощностью 4,7 МВт.