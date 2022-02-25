 
Модернизация

"Россети Юг" присоединила к электросетям 67 новых объектов в Волгоградской области

Россети Юг присоединила к электросетям 67 новых объектов в Волгоградской области

25 февраля 2022, 17:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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В первом месяце 2022 года «Россети Юг» подключила к своим сетям ряд объектов сельского хозяйства, водоснабжения и дорожной инфраструктуры в Волгоградской области.

Для технологического присоединения систем мелиорации пахотных земель сельхозпредприятия в Иловлинском районе энергетики построили 400 м воздушной линии и комплектную трансформаторную подстанцию мощностью 630 кВА. А для полива сельскохозяйственных культур, выращиваемых фермерским хозяйством в Городищенском районе, предоставили электронасосной станции дополнительную мощность 320 кВт.

Среди подключенных в начале года объектов – водозаборный узел г. Краснослободска Среднеахтубинского района. Для технологического присоединения системы водоснабжения с насосными станциями и блоком очистных сооружений специалисты энергокомпании построили воздушную линию и смонтировали комплектную трансформаторную подстанцию. Почти 20 тыс. жителей Краснослободска, а также поселков Песчаный и Вторая Пятилетка, обеспечены теперь качественной питьевой водой в нужном объеме.

Также в январе к сетям компании подключена промышленная база асфальтобетонного завода в Быковском районе области. Энергетики предоставили предприятию 380 кВт мощности для электроподогрева битума, используемого в процессе ремонтных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на федеральной автотрассе Волгоград-Саратов.

Всего за первый месяц 2022 года специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» присоединили к своим сетям 67 объектов общей мощностью 4,7 МВт.

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Источник: Россети Юг

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