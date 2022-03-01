Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области выдал положительное заключение по итогам рассмотрения проекта промпарка «РИД Катайск», который планируется построить на базе местного насосного завода. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Катайский насосный завод был создан в 1941 году после эвакуации в на тот момент село Катайское Челябинской области Мелитопольского насосокомпрессорного завода. Сегодня предприятие поставляет продукцию покупателям как в России, так и за ее пределами: на Украину, в Узбекистан, Казахстан и в другие страны. В 2018 году владелец производства подписал соглашение о сотрудничестве с АО «Корпорация развития Зауралья», предусматривающее создание на базе имущественного комплекса завода индустриального парка типа brownfield, получившего название «РИД Катайск».

В рамках проекта, одобренного Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, планируется создать специализированный кластер, продукцией которого станет оборудование для газовой и нефтяных отраслей в рамках программы импортозамещения, а также электрическое оборудование, резиновые, пластмассовые изделия и другое.

Для размещения резидентов индустриального парка реконструируют административно-бытовой и производственно-складской корпуса завода, а также построят два новых производственных здания.

В 2020 году распоряжением Правительства Российской Федерации создание индустриального парка «РИД Катайск» включили в индивидуальную программу социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы. Профинансировать проект планируется из регионального и федерального бюджетов в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Министерства экономического развития РФ*.

Застройщик – ООО «Индустриальный парк «Катайск». Проектировщик – ООО «АРХИ+».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: АО «Катайский насосный завод»