Конкуренту "Северного потока — 2" дали разрешение на достройку

Датская Energinet получила разрешение на достройку «Балтийского газопровода» в сухопутной части страны. Его планируют запустить осенью этого года, чтобы со следующего года Польша могла отказаться от российского газа.

«Датское агентство по защите окружающей среды (DEPA) выдало новое экологическое разрешение на строительство „Балтийского газопровода“ после того, как предыдущее было обжаловано Датским апелляционным советом по вопросам окружающей среды и продовольствия. С новым разрешением Energinet может возобновить строительство в восточной части полуострова Ютландия и западной части острова Фюнен. Работа на обоих этих участках была остановлена в мае 2021 года», — сообщил датский оператор Energinet.

«Сейчас мы очень заняты, так как нам придется сделать много из-за потерянных месяцев для того, чтобы завершить проект вовремя. Наши субподрядчики добавят больше техники на участки, что позволит ускориться и завершить все, как можно быстрее», — сказал проектный управляющий от Energinet в «Балтийском газопроводе» Серен Ларсен.

Датский оператор уточнил, что на Ютландии необходимо построить 40 километров, а на Фюнене — 38 км. Кроме того, необходимо еще завершить укладку силового кабеля на компрессорную станцию в Эвердрупе на острове Зеландия.

Задержка строительства привела к тому, что датский оператор установил две даты запуска «Балтийского газопровода». 1 октября, как изначально и планировалось, газ подадут, но при задержке планируют частично использовать действующую газотранспортную систему страны. А вот 1 января 2023 года планируют при любом варианте полностью запустить весь «Балтийский газопровод».

Как сообщало EADaily , в мае прошлого года Датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство сухопутного участка газопровода в Дании. В совете посчитали, что указанные в документе меры по защите сонь, лесных мышовок и летучих мышей, которые защищены директивой ЕС, недостаточны для того, чтобы восстановить районы размножения и питания животных. В результате оператор датского участка Energinet остановил работы.

Датский оператор сообщал, что из-за задержки со строительством его затраты увеличатся на 80 млн евро и это сократит доходы от проекта, которые оценивали в 270 млн евро.

«Балтийский газопровод» из Норвегии мощностью 10 млрд кубометров в год должен стать альтернативой поставкам российского газа в Польшу с 2023-го, когда у польской PGNiG завершится долгосрочный контракт с «Газпромом». В компании заявили, что не будут продлевать соглашение.

В последние годы PGNiG активно развивает проекты в Норвегии, чтобы заполнить «Балтийский газопровод», который она забронировала на 80%. Однако к 2023 году собственная добыча газа позволит использовать не более трети мощности газопровода. Остальную придется искать на рынке, где цены сейчас составляют около $1200 за тысячу кубометров.

Фото: energinet.dk