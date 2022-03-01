В конгресс-холле Сибирского федерального университета прошла пресс-конференция, посвященная проведению18-го Красноярского экономического форума «Сибирь: ЭКОномика будущего» 2-4 марта 2022 года. В пресс-конференции приняли участие заместитель председателя Правительства Красноярского края Сергей Верещагин, генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко и председатель Молодежного Правительства дублеров Красноярского края Евгений Гаврилов.

Программа КЭФ в этом году будет состоять из молодежного и делового блока, а также мероприятий КЭФ-ФЕСТа, куда войдут просветительские, культурно-развлекательные, спортивные и гастрономические мероприятия.

Участники форума обсудят стратегию опережающего развития Ангаро-Енисейского макрорегиона, перспективы создания на территории Южной Сибири новых городов – научно-промышленных кластеров, а также возможность преобразования Сибири в ведущий мировой «зеленый» регион. Значительная часть программы будет посвящена вопросам экологии, «зеленой» энергетики, ESG-трендам в экономике.

«Сегодня КЭФ является первой в России дискуссионной площадкой, где представители органов власти, бизнес-структур, экспертных организаций, общественных объединений обсудят стратегически важные для экономики темы с учетом происходящих в мире изменений. Итогом КЭФ станет резолюция, включающая основные инициативы, предложения и решения, выработанные участниками по ключевым вопросам. Она будет направлена в Правительство РФ для рассмотрения и возможного учета при формировании стратегических документов, касающихся развития Сибири и страны в целом», - отметил заместитель председателя Правительства края Сергей Верещагин.

В рамках КЭФ пройдёт более 40 мероприятий – экспертных дискуссий, круглых столов, открытых диалогов. Для подписания подготовлено более 30 соглашений. В их числе – соглашение по строительству делового центра «Красноярск-Сити», ряд соглашений, связанных с кадровым обеспечением крупных компаний, работающих на территории Красноярского края, соглашения в части освоения и реконструкции Хатанги.

По словам вице-премьера, КЭФ одна из первых российских площадок, применившая гибридный формат проведения деловых мероприятий. Онлайн-формат позволяет принять участие значительному количеству экспертов российского и международного уровня. Организаторы рассчитывают привлечь не менее 15 000 участников на дискуссионные платформы форума.

В этом поступило рекордное количество предложений по спикерству и интеллектуальному партнерству на КЭФ. В работе форума примут участие 400 экспертов и модераторов, представители двадцати стран.

В пленарном заседании форума «Сибирь: экономика будущего» примет участие заместитель председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, губернаторы и делегации сибирских регионов, спикерами выступят министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, бизнесмен Олег Дерипаска, руководитель Центра стратегических разработок Владислава Онищенко, руководитель «Сегежа групп» Михаил Шамолин.

В рамках КЭФ пройдёт традиционное роуд-шоу проектов КИП «Енисейская Сибирь» – презентация ведущими российскими компаниями планов по реализации масштабных инвестиционных инициатив на территории трех регионов – Красноярского края, Тывы и Хакасии.

КИП «Енисейская Сибирь» в настоящее время включает 32 инвестиционных проекта общей заявленной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей, а «перспективный портфель» содержит 120 инвестиционных проектов стоимостью более 4,8 трлн рублей. На роуд-шоу КЭФ инвесторы представят восемь перспективных инвестиционных проектов.

«В этом году кроме традиционной презентации инвестпроектов Енисейской Сибири, состоится роуд-шоу ESG проектов наших компаний. Экологическая трансформация является одним из ключевых приоритетов, в том числе и для развития экспортноориентированного бизнеса, работающего на территории Сибири. Еще одно роуд-шоу – презентация программ и проектов развития Красноярска к празднованию 400-летия города. Также мы представим программу деятельности НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь», который был создан в августе прошлого года. Трансляции роуд-шоу будет вестись на ТВ Красноярского края», – рассказал генеральный директор АНО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко.

«Особо отмечаем участие в подготовке форума СФУ, второй год университет не только предоставляет свою площадку, но и осуществляет экспертное сопровождение ключевых направлений повестки форума, является интеллектуальным партнером. На базе был СФУ создан исследовательский центр КЭФ – команда ученых-экономистов, активно включившихся в подготовку содержательной части мероприятий форума. Одним из ноу-хау является учреждение премии КЭФ молодым ученым, осуществляющим свои исследования по тематикам развития Енисейской Сибири. На конкурс поступила 31 заявка, комиссия уже определила победителей, их имена будут названы на одном из мероприятий форума. Высоким званием и денежным вознаграждением 300 тысяч рублей будут отмечены ученые, внесшие существенный вклад в экономическую науку и развитие Енисейской Сибири, отраслей ее экономики и хозяйствующих субъектов» – подчеркнул Сергей Ладыженко.

В первый день Красноярского экономического форума, 2 марта, состоится Молодежная площадка «Поколение-2030». Ее участниками станут 800 молодых человек, и еще 1000 человек присоединится к обсуждениям в дистанционном формате. Тема Молодежной площадки этого года – «Красноярск-400: Город будущего» и будет посвящена пространственному развитию российских городов.

По словам председателя Молодежного Правительства дублеров Красноярского края Евгения Гаврилова, 19 лидеров – молодых экспертов, прошедших конкурсный отбор уже прибыли в Красноярск и занимаются подготовкой предложений по формированию концепций развития городов, которые будут представлены в рамках Молодежной площадки. Кроме дискуссионного формата, участники Молодежной площадки задействованы в мероприятиях КЭФ-ФЕСТ. 2-6 марта на проспекте Мира, 49 будет открыта выставка молодежного современного искусства «Поколение 2030», представленная работами молодых авторов Красноярского края.

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