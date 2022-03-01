Участок автодороги от Бырки до Акши отремонтируют в этом году

Автомобильную дорогу от Бырки до Акши в Ононском районе Забайкальского края отремонтируют, сообщает RosTender.info. Служба единого заказчика проводит тендер на ремонт участка от 78-го до 89-го километра. В рамках дорожных работ восстановят земляное полотно, устроят выравнивающий слой и покрытие серповидного профиля, расчистят, восстановят и укрепят кюветы. Водопропускные трубы починят, на участке установят сигнальные столбики и дорожные знаки.

Заявки на участие в тендере принимают до 17 марта. С подрядчиком заключат контракт на 141 млн рублей. Работы завершатся к середине августа этого года.