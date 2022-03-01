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Участок автодороги от Бырки до Акши отремонтируют в этом году

Участок автодороги от Бырки до Акши отремонтируют в этом году

1 марта 2022, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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Автомобильную дорогу от Бырки до Акши в Ононском районе Забайкальского края отремонтируют, сообщает RosTender.info. Служба единого заказчика проводит тендер на ремонт участка от 78-го до 89-го километра. В рамках дорожных работ восстановят земляное полотно, устроят выравнивающий слой и покрытие серповидного профиля, расчистят, восстановят и укрепят кюветы. Водопропускные трубы починят, на участке установят сигнальные столбики и дорожные знаки.

Заявки на участие в тендере принимают до 17 марта. С подрядчиком заключат контракт на 141 млн рублей. Работы завершатся к середине августа этого года.

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Источник: Ростендер

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