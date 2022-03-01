При этом дорожные работы пройдут на 55 км. Более 6 км из них – это инфраструктурные объекты, которые ФКУ Упрдор Москва-Волгоград сдаст в эксплуатацию будущей осенью, на год опережая график. Речь идет о втором этапе реконструкции автодороги А-135 Южный подъезд к Ростову и строительстве транспортной развязки на 9-м трассы А-280 Ростов – Таганрог.

В этом году дорожники также закончат капитальный ремонт 9-километрового участка трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной (км 370 – км 379). Здесь проезжую часть доведут до нормативных показателей, расширив до 7 м, усилят основание, а верхний слой дорожной одежды выполнят из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Другой участок капремонта — продолжение работ по расширению до 4 полос федеральной трассы А-280 Ростов – Таганрог. В 2018 году сдан в эксплуатацию участок с 29 по 36 км. А в этом году приступят к работам на отрезке с 36 по 45 км. Здесь установят металлическое барьерное ограждение для исключения самого опасного вида ДТП — лобовых столкновений, а также линию электроосвещения. В хуторе Пятихатки построят очистные сооружения у реки Ерик. Работы рассчитаны на три года.

Два года займет капитальный ремонт участка с 0 по 6 км трассы автодороги А-135 (Западный подъезд к Ростову-на-Дону), где помимо усиления конструкций дорожной одежды, предстоит оптимизировать схему движения на транспортной развязке за счет смещения оси основной дороги и строительства новых съездов.

— Такое решение позволит нам ликвидировать опасный левый поворот с пересечением встречных потоков и обеспечить комфортный выезд из ближайших промышленных зон на федеральную трассу. Среднесуточная интенсивность движения здесь составляет 19 тыс. автомобилей, значительная часть – это грузовой транспорт. По окончании работ пропускная способность участка увеличится, станет выше и уровень безопасности движения, - подчеркнул начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Юрий Сорокин.

На этом же участке, на 3-м км Западного подъезда к Ростову, предстоит капитально отремонтировать мост через реку Чмутовая. Капитальный ремонт проведут еще на двух искусственных сооружениях – путепроводе через железную дорогу на 320-м км трассы А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной и мосту через реку Аюта на 905-м км трассы А-270 Новошахтинск – граница с Украиной. Первый из объектов расширят на 2 метра, доведя его габариты до нормативных, а на втором построят две дополнительные полосы движения, что позволит ликвидировать узкое место на федеральной трассе. Помимо перечисленных работ, ремонты с заменой верхних слоев покрытия проезжей части пройдут еще на трех участках общей протяженностью 25 км: на дороге А-280 (км 93 – км 103), А-260 (км 277 – км 282) и на Южном подъезде к Ростову (км 7 – км 17).