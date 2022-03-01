В городе Электросталь появится производственный комплекс

RusCable Review #82 - Упал...Полимер-банкрот, Изолятор-АКС,
1 марта 2022, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство
Источник: Arendator.ru
В городском округе Электросталь на проезде Энергетиков построят крупный производственный комплекс. Комплекс будет состоять из трех зданий. В одном из них будут производить полотенцесушители, во втором – изготавливать мебель для ванных комнат, в третьем разместится склад картона. Общая площадь объекта составит более 34 тыс. кв. м.
Объем инвестиций в строительство составит 2,2 млрд рублей. Завершить строительство планируется во втором квартале 2023 года.
Застройщиком объекта выступает ООО «Энергетик».
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