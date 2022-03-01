В городе Электросталь появится производственный комплекс

В городском округе Электросталь на проезде Энергетиков построят крупный производственный комплекс. Комплекс будет состоять из трех зданий. В одном из них будут производить полотенцесушители, во втором – изготавливать мебель для ванных комнат, в третьем разместится склад картона. Общая площадь объекта составит более 34 тыс. кв. м.

Объем инвестиций в строительство составит 2,2 млрд рублей. Завершить строительство планируется во втором квартале 2023 года.

Застройщиком объекта выступает ООО «Энергетик».