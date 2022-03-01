 
Инвестиции (проекты)

В городе Электросталь появится производственный комплекс

В городе Электросталь появится производственный комплекс

1 марта 2022, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 
Источник: Arendator.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ < минуты
187

В городском округе Электросталь на проезде Энергетиков построят крупный производственный комплекс. Комплекс будет состоять из трех зданий. В одном из них будут производить полотенцесушители, во втором – изготавливать мебель для ванных комнат, в третьем разместится склад картона. Общая площадь объекта составит более 34 тыс. кв. м.

Объем инвестиций в строительство составит 2,2 млрд рублей. Завершить строительство планируется во втором квартале 2023 года.

Застройщиком объекта выступает ООО «Энергетик».

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Arendator.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
Хабаровский губернатор: начинается строительство железной дороги Эльга – Чумикан 01.03.2022
Хабаровский губернатор: начинается строительство железной дороги Эльга – Чумикан
Градообразующее предприятие Катайска преобразуют в индустриальный парк 01.03.2022
Градообразующее предприятие Катайска преобразуют в индустриальный парк
На обновление трамвайного парка в Петербурге планируют потратить около 17 млрд рублей 01.03.2022
На обновление трамвайного парка в Петербурге планируют потратить около 17 млрд рублей
В Ростовской области в 2022 году приведут к нормативам более 25 км федеральных трасс 01.03.2022
В Ростовской области в 2022 году приведут к нормативам более 25 км федеральных трасс
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно