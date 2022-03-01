Статья экспертов кабельного завода «Спецкабель» опубликована в журнале «Газовая промышленность» за 2022 год, № 2 (828).

В материале подробно рассказано о вступившем в силу в июне 2021 года ГОСТ Р 59387-2021 «Кабели монтажные для использования в электроустановках во взрывоопасных зонах, в том числе для подземных выработок. Общие технические условия». Авторы объясняют, в частности, каким будет кабель, изготовленный по новым требованиям. Отдельно рассказано про кабели для системы взрывозащиты «искробезопасная цепь «i».

До появления нового стандарта монтажные кабели не входили в перечень контролируемых изделий, а требования к ним были рассредоточены по разным нормативным документам. Однако <...> ситуация начала меняться. Правительством РФ было дано поручение внести необходимые изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», дополнить действующие нормативы и разработать новый национальный стандарт для кабельной продукции, которая применяется в таких условиях. За последнее взялось ООО НПП «Спецкабель», – отмечено в статье.

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