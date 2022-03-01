Об это заявил в прямом эфире местного телевидения губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Сейчас недалеко от Чумикана построен рабочий поселок. Все запасы стройматериалов завезены и начинается строительство частной железной дороги из Якутии. Впервые с царских времен такой проект (реализуется. – Прим. ред.) – это почти 500 км», – сказал глава региона.

Помимо железнодорожного участка, на побережье Охотского моря нужно построить современный порт для перевалки угля.

«Уже в этом году строители войдут в воду», – уточнил М. Дегтярев.

Напомним, недавно коммерческий директор ООО «Эльгауголь» Александр Стулишенко сообщил, что угледобытчик продолжает изучать возможность строительства железной дороги Эльга – Чумикан (Удская губа). Финансирование работ не предусмотрено за счет госсредств, но если появятся другие компании, заинтересованные в освоении территорий в зоне новой железнодорожной линии (она пройдет через Якутию и Хабаровский край), то возможно обсудить совместное участие в этом проекте, уточнил менеджер.