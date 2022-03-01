Заседание Межведомственной рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу Дагестана прошло под руководством Главы региона Сергея Меликова. В обсуждении важных отраслевых вопросов в формате видеоконференцсвязи принял участие генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

Участниками диалога также были руководители правоохранительных структур, органов исполнительной и законодательной власти региона.

Обсуждена реализация на территории Дагестана поручений Президента РФ Владимира Путина по ускоренной реализации программ повышения надежности электросетевого комплекса РД и электроснабжения потребителей Махачкалы; проведение инвентаризации газораспределительных и электросетей.

Также на совещании обсудили подготовку электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов.

По словам Романа Левченко, в целях повышения надежности качества электроснабжения потребителей компанией разработан также комплекс мероприятий, направленных на повышение руководитель компании уточнил, что под техническими мероприятиями в том числе подразумевается выкуп электросетевого имущества Махачкалы у сторонних собственников. Он также рассказал о ходе разработки проектов совместно с Министерством энергетики РД. По словам Левченко, идет работа над планом мероприятий по совершенствованию деятельности территориально-сетевых организаций на территории РД.

Сергей Меликов поблагодарил руководство компании «Россети» за конструктивный диалог и поддержку в реализации поручений главы государства. С этой целью в регионе была создана Межведомственная рабочая группа по ТЭК.