RusCable Review #82 - Упал...Полимер-банкрот, Изолятор-АКС,
1 марта 2022, 17:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
Центр питания 110 кВ «Сырово» обслуживает потребителей Щербинки, а также населенных пунктов Подольского и Ленинского районов. Всего – 22000 абонентов, включая около 50 социально значимых объектов (станция скорой помощи, котельные, водозаборные и канализационные системы и др.). Кроме того, от подстанции запитан бизнес-аэропорт Остафьево – основной пункт базирования «Газпром авиа».
Проект, который реализует компания «Россети Московский регион», позволит повысить надежность электроснабжения, обеспечить дистанционный контроль за работой оборудования.
Планируется:
Сумма инвестиций составит порядка 160 млн рублей. Работы будут завершены до конца 2022 года.
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