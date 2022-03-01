Центр питания 110 кВ «Сырово» обслуживает потребителей Щербинки, а также населенных пунктов Подольского и Ленинского районов. Всего – 22000 абонентов, включая около 50 социально значимых объектов (станция скорой помощи, котельные, водозаборные и канализационные системы и др.). Кроме того, от подстанции запитан бизнес-аэропорт Остафьево – основной пункт базирования «Газпром авиа».

Проект, который реализует компания «Россети Московский регион», позволит повысить надежность электроснабжения, обеспечить дистанционный контроль за работой оборудования.

Планируется:

Реконструкция комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ с заменой дугогасящих и токоограничивающих реакторов 10 кВ, установкой новых вакуумных выключателей. Такие аппараты экономичны, пожаробезопасны, выдерживают высокие токовые нагрузки;

Внедрение современных средств автоматизации и телемеханики, микропроцессорных комплексов релейной защиты.

Сумма инвестиций составит порядка 160 млн рублей. Работы будут завершены до конца 2022 года.